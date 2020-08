Francesca Cipriani semi nuda davanti al fotografo, arriva la polizia municipale. Lei: "Ecco come ho evitato la multa"

06 agosto 2020 a

a

a

L'ex pupa Francesca Cipriani quasi nuda in un campo coltivato, accanto ad una balla di fieno. Il fotografo che scatta a raffica, ma gli automobilisti guardandola si distraggono e rischiano l'ìncidente. Qualcuno pensa di chiamare le forze dell'ordine e sul posto arriva la polizia municipale che interrompe il servizio e copre le curve della sexy girl. Le immagini servivano per un calendario. A raccontare la curiosa storia è stato il Settimanale Nuovo, pubblicando anche le foto di quanto avvenuto e il racconto della stessa showgirl: "Posavo per un calendario sexy, è arrivato un vigile che voleva farmi la multa. Gli ho spiegato che si trattava di lavoro e che non intendevo mancare di rispetto ad alcuno". Alla fine Francesca è riuscita ad evitare la contravvenzione. Per le fotografie, invece, tutto rimandato.