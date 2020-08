Olivia Paladino, le foto in costume col fidanzato Giuseppe Conte: relax in acqua

La coppia sorpresa da Diva e Donna, il premier in infradito

Il premier Giuseppe Conte con la fidanzata Olivia Paladino in costume. Le foto in un servizio di Diva e Donna in edicola questa settimana. La coppia è stata sorpresa a San Felice Circeo, lui in boxer e magliettina, lei in costume intero: abbronzata e sempre sexy.

Olivia Paladino al mare con Giuseppe Conte: sexy e affascinante il look della first lady

Le foto li mostrano sulla spiaggia, abbracciati e anche in acqua dove olivia si trova decisamente a suo agio rispetto al premier. Giuseppe Conte appare poi in altre foto in infradito e la bella Olivia in pareo. La coppia ha scelto l'Hotel Punta Rossa, direttamente sul mare, per un periodo di relax, secondo quanto rivela la fonte.