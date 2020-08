Stasera in tv 6 agosto, su Canale 5 torna Zelig. Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e i comici top

06 agosto 2020 a





Stasera in tv 6 agosto su Canale 5 alle ore 21.20 torna Zelig. Ancora una volta una replica di una delle puntate di successo dello show condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Tanti comici, ospiti, momenti divertenti ed esilaranti. Uno spettacolo che è stato una vera e propria garanzia per le reti del gruppo Mediaset. Zelig ha debuttato in tv nell'ormai lontano 29 ottobre 1996, nella seconda serata di Italia 1. E' rimasto su questo canale fino al 2003, quando è stato promosso su Canale 5, rete principale del gruppo fino al 2016. Molti tra i comici più importanti degli ultimi venti anni, hanno calpestato questo palcoscenico. Giusto per fare qualche nome: Fichi d'India, Luciana Littizzetto, Lella Costa, Enrico Bertolino, Ficarra e Picone, Ale e Franz. Ma l'elenco è davvero interminabile.