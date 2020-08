Ambra Angiolini e Max Allegri, relax all'Isola d'Elba: sexy e innamorati

L'attrice e l'allenatore festeggiano tre anni insieme

Tre anni insieme per Massimiliano (Max) Allegri e Ambra Angiolini. La copia si rilassa in Toscana, sul mare cristallino dell'Isola d'Elba. Una storia d'amore che continua fra baci romantici e sorrisi complici.

Il servizio, pubblicato nel numero di Diva e Donna in edicola questa settimana, mostra l'ex allenatore della Juventus e l'allenatore, a bordo di uno yacht. Fisico asciutto e atletico Max, costume nero e in bella forma Ambra, la coppia è stata sorpresa mentre si bacia, si abbraccia e si lascia coccolare dal sole. Allegri per la verità anche dalle onde e così si esibisce in tuffi da dieci e lode.