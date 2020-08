Stasera in tv 6 agosto, su Rete 4 il film musical Mamma Mia con Meryl Streep: la trama

06 agosto 2020 a

a

a

Mamma Mia! E' il titolo del film in programma stasera in tv, 6 agosto, su Rete 4 a partire dalle ore 21.30. Si tratta di una commedia musical del 2008, realizzata nel Regno Unito per la regia di Phyllida Lloyd. Gli attori principali del cast sono Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard. La trama. E' l'adattamento dell'omonimo musical sulle musiche degli Abba. Sophie non conosce suo padre, ma nel diario della mamma trova tre nomi di altrettanti uomini. Non ci sono indizi e così li invita tutti al suo matrimonio, in Grecia, dove vive proprio con la madre.