Maria De Filippi, la confessione: "Dissi a Emma che De Martino la lasciava per Belen"

Belen Rodriguez e Stefano De martino, la coppia è scoppiata, ma oggi arrivano retroscena sull'inizio della loro relazione. De Martino era infatti fidanzato con Emma che lasciò per Belen.

«Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ’Cosa stai combinando?’ E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad ’Amici', ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io». Così Maria De Filippi racconta su «Gente» alcuni aneddoti del mondo televisivo, relativi ai personaggi che ha lanciato, come Filippo Bisciglia, conduttore di ’Temptation Island’.

«L’ho conosciuto molti anni fa al circolo del tennis. All’epoca era un giocatore di poker professionista, ma quando nacque ’Temptation’ mi sono fissata su di lui, non volevo un conduttore ufficiale. Ultima edizione? Sono sicura che Antonella Elia perdonerà il fidanzato Pietro: il perdono non sminuisce la figura di una donna, anzi, la rafforza».