Grande Fratello Vip in onda a settembre: Gabriel Garko fra i concorrenti, parola di Patrizia De Blanck

Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 a settembre (si parla di lunedì 14), con Patrizia De Blanck che fa spoiler. Ha infatti rivelato che a entrare con lei nella Casa più spiata d'Italia ci sarà Gabriel Garko. L’attore, al suo primo reality show, avrebbe accettato di far parte del cast e gli altri nomi sono quelli di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, e Flavia Vento.



Nel corso di un’intervista live, De Blanck ha svelato che Signorini avrebbe convinto l'attore: “Io so solo Gregoraci, Gabriel Garko e Flavia Vento. Gli altri non so chi sono. E siccome dura tre mesi…”. Garko ha preso parte a un talent show, l'edizione 2018 di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci.