Stasera in tv 6 agosto su Rai 3, In arte Mina: la regina della musica italiana

La musica torna protagonista su Rai 3, stasera in tv, 6 agosto, alle ore 21.20. E' infatti in programma In arte Mina, una serata speciale dedicata alla più famosa e importante cantante della storia della musica italiana: Anna Maria Mazzini, Mina. Il conduttore Pino Strabioli parte dalla fine del mese di agosto del 1978, quando la regina della canzone italiana decise di non apparire mai più in pubblico, di sparire dalle scene e dalle cronache, dopo averle dominate per circa venti anni. Un colpo di teatro che l'ha consegnata al mito. Strabioli ripercorre i luoghi simbolo della vita e della carriera della grande artista, propone video e immagini inediti dell’ultima Mina, esplora il ricchissimo repertorio degli archivi Rai, incontra musicisti, attori, produttori discografici, personalità dello spettacolo tra cui Fiorello, Giorgia e Giuliano Sangiorgi.