Stasera in tv 6 agosto, su Rai 1 il film Sei mai stata sulla luna? La trama

06 agosto 2020 a

a

a

Sei mai stata sulla luna? E' il titolo del film in programma stasera in tv 6 agosto su Rai 1, con inizio alle 21.25. La rete ammiraglia della televisione di Stato propone la commedia del 2014 realizzata con la regia di Paolo Genovese. Importante il cast: Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcorè, Giulia Michelini, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Pietro Sermonti, Nino Frassica, Paolo Sassanelli, Dino Abbrescia, Rolando Ravello, Maurizio Mattioli, Simone Dell'Anna, Isabella Briganti, Mia Benedetta. La trama: Guia è una donna che apparentemente ha tutto. Lavora in una prestigiosa rivista, guida una spider, viaggia in jet privato. Ad un certo punto della sua vita si ritrova in uno sperduto paese della Puglia e conosce Renzo, affascinante contadino. E capisce che le manca l'amore.