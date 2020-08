Zucchero e Sting cantano insieme su Facebook, il video diventa virale in poche ore | Video

Julie Mary Marini 05 agosto 2020 a

Nel giro di poche ore il video è diventato virale. Postato sulla sua pagina Facebook ufficiale da Zucchero (ma anche sugli altri social), è stato condiviso quasi 15mila volte e ovviamente ha collezionato migliaia e migliaia di like e commenti. I due protagonisti non hanno bisogno di presentazioni. Uno, appunto, è Zucchero. L'altro Sting. L'ex frontman del Police impugna la chitarra e Zucchero canta. Ne esce fuori una emozionante versione in italiano di Fields of Gold, brano portato al successo negli anni Novanta proprio da Sting. Non manca il commento di Zuccherro che accompagna la pubblicazione: "Oggi, giocando con Sting, all'improvviso Fields of Gold in italiano". Il video è emozionante, non solo per la portata dei due artisti, ma anche per la bellezza del pezzo. Ed è curiosa la domanda rivolta alla fine da Zucchero a Sting...

Fields of Gold è considerato uno dei brani più belli tra quelli composti da Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte Sting. Pezzo del suo quarto album da solista, pubblicato nel 1993, è frutto dell'ispirazione dei colori del tramonto di un campo d'orzo. E' una delle canzoni preferite dalla moglie dell'artista inglese, da decenni proprietario di una villa nel Chianti.

Il testo parla di due innamorati che si tuffano nei ricordi e rivivono la loro storia, soffermandosi su un giorno d'estate trascorso proprio in un campo d'orzo. Quel giorno anche il cielo fu geloso del loro immenso amore.