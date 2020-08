Stasera in tv 5 agosto, su Cielo in seconda serata il film Mai stata meglio. La trama

05 agosto 2020 a

Mai stata meglio. E' il film in programma stasera in tv 5 agosto in seconda serata su Cielo a partire dalle ore 22.55. Realizzata in Spagna nel 2008, la commedia vede alla regia Dolores Payas. Del cast fanno parte Victoria Abril, Joan Carreras, Jesus Ferrer, Pep Ferrer, Anna Galiena, Macarena Gomez, Alberto Lozano, Rocco Papaleo, Gabriella Pession, Oscar Rabadan. Per Isabel è arrivata la fase della menopausa. Travolta dalle indicazioni del suo ginecologo, dai consigli della figlia psicologa e dai tradimenti del marito, decide di iniziare a godersi la vita. Il destino le fa incontrare un uomo molto sexy ed eccentrico.