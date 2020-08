Stasera in tv 5 agosto su Cielo il film del terribile squalo a tre teste. La trama

05 agosto 2020 a

E' 3 Headed Shark Attack il film in programma stasera in tv 5 agosto sull'emittente Cielo a partire dalle ore 21.20. Film d'azione del 2015, realizzato negli Stati Uniti per la regia di Christopher Ray. Nel cast gli attori Karrueche Tran, Danny Trejo, Rob Van Dam, Jena Sims, Brad Mills, Scott Thomas Reynolds. E' stata una mutazione generica a trasformare uno squalo bianco in una creatura a tre teste, aggressiva e famelica. Sarà la giovane Maggie, arrivata nella stazione di ricerca marina, a guidare la fuga salvezza dalla terribile bestia: riuscirà ad aiutare tutti e a evitare che il mostro sia protagonista di una strage?