Stasera in tv 5 agosto, in seconda serata su Iris il film Mickey occhi blu con Hugh Grant. La trama

05 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 5 agosto, su Iris in seconda serata (a partire dalle ore 23.25) il film Mickey occhi blu. Commedia del 1999, realizzata negli Stati Uniti per la regia di Kelly Makin. Tra gli attori protagonisti Hugh Grant, Jeanne Tripplehorn, James Caan, Burt Young. Michael è un banditore d'aste inglese che vive e lavora a New York. Chiede alla fidanzata Gina Vitale di sposarlo, ma lei reagisce in maniera tutt'altro che incoraggiante. Rifiuta la proposta e scappa in lacrime. Il mistero si svela il giorno dopo quando Michael conosce il padre di Gina: Frank, membro dei Graziosi, famiglia mafiosa in vista in città. Vuole che sua figlia sposi un malavitoso.