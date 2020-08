Stasera in tv 5 agosto, su Iris il film Fratello dove sei? con George Clooney. Trama e cast

05 agosto 2020 a

Fratello dove sei?, è il titolo del film in programma stasera in tv 5 agosto su Iris, a partire dalle ore 21. Commedia del 2000 realizzata tra Stati Uniti, Regno Unito e Irlanda. La regia è di Joel Coen. Nel cast George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, John Goodman, Charles Durning. La trama: siamo in America negli anni Trenta. Un criminale condannato ai lavori forzati, riesce a fuggire insieme ad altri due prigionieri. Ancora incatenati, i tre vagano senza una meta. McGill, uno dei tre, sostiene di avere un tesoro sotterrato e che ci sono quattro giorni di tempo per arrivare in quel luogo prima che l'acqua del lago si alzi e ricopra tutto. Così convince gli altri a seguirlo.