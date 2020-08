Stasera in tv mercoledì 5 agosto 2020, su Rai4 il film "Resident Evil: Retribution": la trama

05 agosto 2020 a

“Resident Evil: Retribution” film del 2012 diretto da Paul W. S. Anderson con Milla Jovovich, Alì Larter, Sienna Guillory, Kevin Durant e Michelle Rodriguez è il quinto film della saga cinematografica Resident Evil, basata sui famosi videogiochi e il secondo ad essere distribuito in versione tridimensionale, in onda su Rai4 stasera mercoledì 5 agosto alle 21.10.

Prigionieri della nave corazzata Arcadia, Alice e compagni vengono attaccati da un plotone di velivoli da guerra, capeggiati da Jill Valentine, controllata dalla Umbrella tramite un medaglione. Caduta in acqua e svenuta, Alice pare risvegliarsi in una tranquilla casetta della periferia americana, dove vive sposata con Carlos, dal quale ha avuto una figlia, Becky. Ma gli zombie bussano alla porta o, per meglio dire, l’abbattono. Alice riesce a fuggire ma la attende un secondo risveglio, questa volta all’interno del quartier generale della Umbrella. Evadere è tanto pericoloso quanto necessario.