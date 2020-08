Francesca Pascale e Paola Turci, bacio in barca: le foto dell'amicizia speciale

Il settimanale Oggi rivela il gossip

Francesca Pascale e Paola Turchi, bacio appassionato in barca. Il settimanale Oggi pubblica la foto in un servizio nel numero in edicola domani, giovedì 6 agosto 2020. Lo stesso settimanale era stato il primo a raccontare l’amicizia “molto speciale” tra l’ex di Berlusconi e la cantante.

Secondo quanto riporta la fonte, Francesca Pascale e Paola Turci si trovano in vacanza in Cilento. Le immagini esclusive su Oggi in edicola mostrano l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi Francesca Pascale e l’amica Paola Turci che si baciano e si scambiano affettuosità. Foto inequivocabili che prima dell'uscita del servizio del settimanale in edicola, fanno il giro del web. Francesca e Paola "sono su uno yacht da 25 metri che si può noleggiare a 60 mila euro alla settimana", scrive Oggi

