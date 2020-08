Stasera in tv mercoledì 5 agosto 2020, programmi e film: dal ricordo di Sergio Zavoli su Rai1 a Come sorelle su Canale5

05 agosto 2020 a

Stasera in tv, mercoledì 5 agosto 2020, programmi e film in prima serata. Ecco una sintesi dell'offerta dei palinsesti per gli italiani che restano a casa davanti al piccolo schermo.

Omaggio a Sergio Zavoli su Rai1 e su Canale5 quinto episodio di "Come sorelle", la serie tv turca di grande successo che racconta per otto puntate la storia di tre sorelle separate dalla nascita.

Tra i film "Un fragile legame" su Rai Tre, "Notte prima degli esami – Oggi" su Rai Movie, "Ti amo troppo per dirtelo" su La5 e "Robin Hood – L'origine della leggenda" su Sky Cinema Uno.

Ecco un breve riepilogo

Rai Uno 21:25 “Zavoli, storia di un cronista", speciale condotto da Monica Maggioni

Rai Due 21:20 – Squadra Speciale Cobra 11 (Serie Tv)

Rai Tre 21:20 – Un fragile legame (Film drammatico)

Rai Movie 21:10 – Notte prima degli esami – Oggi (Film commedia)

Rete 4 21:27 – #CR4 La repubblica delle donne (Programma di intrattenimento)

Stasera in tv mercoledì 5 agosto 2020, su Rai Movie "Notte prima degli esami – Oggi" e "L'estate addosso"

Canale 5 21:20 – Come sorelle (Serie Tv)

Italia Uno 21:30 – Chicago Fire (Serie Tv)

La5 21:10 – Ti amo troppo per dirtelo (Film commedia)

Pietro, un affermato avvocato divorzista, e Francesca, una ricercatrice universitaria, sono una felice coppia in procinto di sposarsi. Un giorno Pietro incontra per caso Stella, un'aspirante attrice alla quale viene sequestrata la macchina per sosta vietata. L'uomo si offre di accompagnarla a sostenere un provino e le lascia i suoi recapiti telefonici. Stella lo contatta per informarlo di aver ottenuto la parte che desiderava e i due iniziano ad instaurare un rapporto che andrà al di là di una semplice conoscenza.

La7 21:15 – Atlantide: storie di uomini e di mondi (Programma di approfondimento)

TV8 21:00 – Diretta gol Europa League (Programma sportivo)

Sky Cinema Uno 21:15 – Robin Hood – L'origine della leggenda (Film d'azione)