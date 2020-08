Stasera in tv mercoledì 5 agosto 2020, su Rai Movie "Notte prima degli esami – Oggi" e "L'estate addosso"

05 agosto 2020 a

Le grandi emozioni di un periodo per tutti indimenticabile, tra ansie, amori e aspettative per il futuro. Con “Notte prima degli esami – Oggi” e “L'estate addosso”, stasera mercoledì 5 agosto su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) si celebra il traguardo della maturità, una tappa che rappresenta non solo la fine delle scuole superiori, ma anche l’inizio della vita da adulti. Si parte alle 21.10 con il film del 2007 firmato da Fausto Brizzi con Nicolas Vaporidis, Carolina Crescentini, e Giorgio Panariello.

“Notte prima degli esami – Oggi” racconta i problemi di Luca Molinari, maturando in crisi adolescenziali, che dagli anni '80 all'era 2000, sono sempre la scuola, i genitori e soprattutto l'amore per la bella Azzurra. Alle 22.55 il racconto continua con il film di Gabriele Muccino “L'estate addosso” interpretato da Matilda Lutz, Taylor Frey, Brando Pacitto e Jessica Rothe. Dopo gli esami di maturità, Marco e Maria si ritrovano in vacanza a San Francisco ospiti di Matt e Paul. Tra le due coppie nascono sentimenti contrastanti, imprevedibili e indimenticabili.