Stasera in tv mercoledì 5 agosto 2020, torna Chiambretti su La7 con #CR4 La Repubblica delle donne

Stasera, mercoledì 5 agosto 2020 su Rete 4 alle ore 21.27 ecco in tv il programma di intrattenimento #CR4 La repubblica delle donne (Programma di intrattenimento) in onda su rete4.

Coronavirus, Piero Chiambretti dopo la malattia e la morte della mamma: foto su Instagram

"La repubblica delle donne", è il programma condotto da Piero Chiambretti, e torna in onda su Rete 4 con una puntata che raccoglie i momenti migliori della scorsa edizione. Dopo l'ultima puntata andata in onda il 4 marzo, e dopo la successiva cancellazione del programma a causa dell'emergenza Covid-19, l'omaggio all'universo femminile e alle sue tante sfaccettature torna con l'irriverente e sarcastico conduttore torinese. Un programma imperdibile per gli appassionati di Chiambretti.