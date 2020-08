Stasera in tv mercoledì 5 agosto 2020, Chicago fire su Italia1: anticipazioni

05 agosto 2020 a

Appuntamento in tv, stasera mercoledì 5 agosto 2020, in prima serata su Italia 1, con “Chicago Fire”, la serie ideata da Dick Wolf che racconta le vicende dei vigili del fuoco e dei paramedici della Caserma 51 del Chicago Firehouse.

Stasera in tv mercoledì 5 agosto 2020, Rai1 cambia programmazione: omaggio a Sergio Zavoli



Voight chiede aiuto alla caserma di Boden per capire se nella caserma 66 c'è qualche vigile del fuoco coinvolto in alcune rapine dove vengono usate le chiavi delle cassette di sicurezza. Cruz viene scelto come infiltrato, nonostante Severide non sia per niente contento.

UOMINI ONESTI

L'intelligence scopre che un Vigile del Fuoco aiuta dei giovani ladri a commettere dei furti con scasso fornendogli la chiave passepartout in dotazione alle autopompe per entrare negli appartamenti. Il Vigile in questione viene trovato ucciso e le indagini si concentrano per trovare i due ragazzi sospettati di omicidio. Halstead, che ha avuto davanti uno dei due ladri, e' persuaso che i due non siano i responsabili e riuscira', con l'aiuto dei colleghi, a smascherare il vero colpevole. Nel frattempo Ray Pryce, in corsa per la poltrona di Sindaco, e appoggiato dai vertici dei Vigili del Fuoco, fa pressioni su Voight affiche' sia preservato il buon nome del Vigile ucciso.

LA TASK FORCE

Una task force inviata dal sindaco andrà in visita alla Caserma 51. Grissom sta rischiando il posto di commissario. Nel frattempo, Otis vince il terzo premio di una lotteria fra le caserme dei pompieri. Avrà la possibilità di vincere 10000 dollari se riusciraà a centrare un bersaglio durante l'intervallo di una partita di hockey. Casey Mouch e Otis aiutano la polizia a scardinare una porta dove un uomo si è barricato minacciando il suicidio. In realtà l'uomo ha ucciso il fratello e spara a Casey che non viene colpito ma rimane molto turbato da ciò che è accaduto.