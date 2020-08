Stasera in tv mercoledì 5 agosto 2020, Rai1 cambia programmazione: omaggio a Sergio Zavoli

05 agosto 2020 a

Omaggio a Sergio Zavoli. Cambia la programmazione televisiva di stasera su Rai1. Il giornalista, presentatore, scrittore ed ex presidente Rai è morto oggi a 96 anni il 4 agosto 2020. Per omaggiarlo il servizio pubblico propone “Zavoli, storia di un cronista", titolo dello speciale condotto da Monica Maggioni che andrà in onda su Rai1 alle 21.30. L'approfondimento sarà incentrato sulla carriera di Zavoli che partì dalla radio per poi arrivare alla televisione, con programmi rimasti nella storia del servizio pubblico, da Il Processo alla Tappa a La Notte della Repubblica. Ma approfondirà con ogni probabilità anche il lungo corso politico di Zavoli, per 17 anni in Senato.

Oltre allo speciale di Rai1, il patrimonio Rai su Sergio Zavoli è attualmente disponibile anche su RaiPlay, con tutti i 18 episodi episodi di La Notte della Repubblica disponibili sulla piattaforma ed altri speciali dedicati al giornalista.