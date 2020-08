Rocco Casalino, cena a due con Gabriele Rossi ed esplode il gossip

Sono stati sorpresi dai fotografi di Chi

Rocco Casalino sorpreso dai fotografi di Chi. Impazza il gossip, dopo l'uscita dal settimanale, Gabriele Rossi. L’attore e il portavoce del presidente del Consiglio sono stati sorpresi a cena insieme a Roma.

Poi si sarebbero concessi una passeggiata per le vie della capitale. La foto pubblicata in copertina dal magazine sembra suggerire che possa esserci stato anche un bacio. Casalino è stato per lungo tempo legato a Josè Carlos Alvarez, ma proprio di recente la storia è finita.