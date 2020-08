In seconda serata su Tv8, oggi 4 agosto, il film "Un'estate da ricordare"

04 agosto 2020 a

Oggi in tv, 4 agosto, in seconda serata su Tv8 va in onda il film "Un'estate da ricordare" (ore 23). Pellicola romantica del 2012, regia di Michael Scott, nel cast ci sono Mia Kirshner, Barry Watson, Adam DiMarco, Sarah Desjardins.

La trama: Zoe e Luke in vacanza al campo di Pine Lake non sono riusciti a scambiarsi il loro primo bacio. Dopo quindici anni Luke è diventato un importante imprenditore e ha acquistato Pine Lake e Zoe invece, per conto della società per la quale lavora, ha il compito di farsi vendere la proprietà per costruirci un resort.