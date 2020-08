Giovanna Abate, vacanze da single dopo l'addio a Sammy Hassan: "Nessun flirt"

04 agosto 2020 a

Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono innamorati a “Uomini e donne”, ma una volta spenti i riflettori la tronista e il suo corteggiatore si sono lasciati. Giovanna sta provando a dimenticare Sammy con una estate italiana all'insegna dell'acqua: Lago di Como, Argentario, Capri. Tutto documentato su Instagram dove mette in mostra il suo fisico mozzafiato e gli occhi da cerbiatta. Di nuovo single, per Giovanna potrebbe arrivare un secondo trono: “Non ho mai pensato a questa ipotesi – ha fatto sapere a Super Guida Tv - E’ stata una doccia fredda ritrovarsi di nuovo single. Ho vissuto un percorso molto intenso e per pensare ad un’ipotesi di questo tipo dovrei fare una carica di meditazione".

Dopo la fine della storia le sono stati affiancati diversi nuovi spasimanti: “Si tratta di segnalazioni non vere tanto che quando ho letto le notizie che circolavano ho sorriso. Non ho mai visto questi ragazzi. Qualora avessi un uomo accanto a me sarei ben contenta di mostrare a tutti che ho trovato l’amore. Non avrei motivo di nascondermi".