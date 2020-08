In seconda serata su Rai2 ogni mercoledì al via "E la chiamano estate": prima puntata in Salento

04 agosto 2020 a

a

a

Federico Quaranta, accompagnato da Laura Forgia e Manila Nazzaro, parte con "E la chiamano estate", un viaggio speciale in quattro puntate su Rai2 per raccontare come gli italiani trascorrono le vacanze ai tempi del Covid 19. Quattro appuntamenti in onda a partire da mercoledì 5 agosto in seconda serata alle 23.05, per conoscere quattro località meravigliose: il Salento, la Romagna, le Dolomiti del Trentino e la Sardegna.

Stasera in tv martedì 4 agosto 2020, programmi e film: Sorelle su Rai1, Lo show dei record su Canale5

Il conduttore veste i panni del viaggiatore curioso e attento alle tradizioni e alle culture locali ma anche sensibile alle straordinarie bellezze del nostro territorio. Si comincia dal Salento, lungo un itinerario che partendo da Lecce e arrivando a Santa Maria di Leuca, porterà i telespettatori lungo le coste adriatiche e verso la costa ionica fra Gallipoli e le cosiddette «Maldive del Salento». Guest star della puntata, i Sud Sound System, con le loro sonorità tipiche di questa terra.