Stasera in tv martedì 4 agosto 2020, programmi e film: Sorelle su Rai1, Lo show dei record su Canale5

04 agosto 2020

Programmi e film di stasera in tv. Un martedì 4 agosto con una ricca offerta televisiva. Su Rai1 "Come sorelle" e su Canale 5 ecco una puntata de "Lo show dei record".

Film attesi sono "50 primavere" su Rai Tre, "In nome di mia figlia" su Rai Movie, "L'amore è eterno finché dura" su Rete 4 e "Gioco d'amore" su La5.

Ecco una sintesi dell'offerta televisiva dei vari palinsesti per la prima serata. Gli italiani che restano a casa hanno l'imbarazzo della scelta

Rai Uno 21:25 – Sorelle (Serie tv)

Rai Due 21:20 – Squadra speciale Cobra 11 (Serie tv)

Rai Tre 21:20 – 50 primavere (Film commedia)

Rai Movie 21:10 – Takers (Film d'azione)

Rete 4 21:27 – L'amore è eterno finché dura (Film commedia)

Canale 5 21:20 – Lo show dei record (Programma d'intrattenimento)

Italia Uno 21:30 – Chicago P.D. (Serie tv)

La5 21:10 – Gioco d'amore (Film drammatico)

La7 20:35 – In onda (Programma d'approfondimento)

TV8 21:30 – Amore in safari (Film commedia)

Kira è una donna in carriera che lavora a Chicago. La donna scopre di aver ereditato dallo zio una riserva di animali in Sud Africa e deve decidere se voler rinunciare all'eredità o abbandonare la città e il suo lavoro nel settore multimediale. Kira, anche grazie all'incontro con il capo ranger della tenuta Tom, decide di non voler vendere e di iniziare una nuova vita lontano dagli agi e vicina alla Natura e agli animali. Anche il rapporto con Tom le riserverà delle piacevoli sorprese.

Sky Cinema Uno 21:15 – Hellboy (Film d'azione)