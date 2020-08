In seconda serata tv, 4 agosto, su Rai Movie il film "Empire State"

04 agosto 2020 a

In seconda serata tv, 4 agosto, su Rai Movie va in onda il film "Empire State" (ore 23). Pellicola d'azione americana del 2013, la regia è di Dito Montiel, nel cast ci sono anche Liam Hemsworth, Dwayne Johnson, Nikki Reed, Michael Angarano, Jerry Ferrara, Emma Roberts, Chris Diamantopoulos, Gia Mantegna.

Trama: nel 1982 Chris Potamitis (Liam Hemsworth), un giovane immigrato greco che sopravvive nella giungla di New York, elabora insieme al caro amico d'infanzia Eddie Argikatos un piano per mettere a segno la piuù grossa rapina mai commessa negli Stati Uniti. Per cambiare definitivamente le loro esistenze, ruberanno 15 milioni di dollari all'azienda di automobili blindate in cui Chris ha lavorato come guardia di sicurezza. Messo a segno il colpo, il detective della polizia James Ransone (Dwayne Johnson) non si fermerà di fronte a nulla pur di arrestarli e recuperare la refurtiva.