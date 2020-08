In seconda serata tv, 4 agosto, su Rete4 il film "Miracolo italiano" in sette episodi

04 agosto 2020 a

In seconda serata tv, 4 agosto, su Rete4 va in onda il film "Miracolo italiano" (ore 23,40). Commedia del 1994, in sette episodi, con la regia di Enrico Oldoini, nel cast ci sono Renato Pozzetto, Claudia Koll, Enrico Brignano, Nino Frassica, Daniela Conti e Ezio Greggio.

Stasera in tv, 4 agosto, su Rai3 va in onda il film "50 primavere"

Nei sette episodi, tutti a carattere farsesco sull'Italia, i personaggi sono un deputato di Rifondazione Comunista e una di Alleanza Nazionale, nel secondo episodio una coppia siciliana, nel terzo un commercialista, nel quarto una transessuale che conquista una famiglia intera, nel quinto un giornalista, quindi due amiche romane e nel settimo una coppia in viaggio di nozze.