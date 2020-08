Elisabetta Canalis, vacanze in Sardegna e un bikini che fa quasi esplodere il décolleté

04 agosto 2020 a

a

a

Continuano le vacanze in Sardegna di Elisabetta Canalis - originaria di Sassari ma da anni ormai residente a Los Angeles - in questa strana estate post Coronavirus. Uscite in barca, con annessa capatina in Corsica, blitz nella mitica tenuta Sella&Mosca a pochi chilometri da Alghero.

Ma anche un ricordo della California: infatti l'ex velina ha voluto "postare" su Instagram una foto dello scorso giugno, quando si trovava negli Stati Uniti. Elisabetta è ritratta con la tavola da surf sotto il braccio mentre cammina a riva: uno scatto dal quale emerge tutta la bellezza travolgente della Canalis, 42 anni, che ha ancora una forma fisica clamorosa e un décolleté molto generoso (e per l'occasion strizzato in un mini bikini).