Barbara d'Urso, danza sull'acqua: lato b in piscina e al mare compare con un giovane misterioso

La vacanza è sexy e scatena curiosità

04 agosto 2020 a

Barbara D’Urso è in vacanza ma non stacca certo con i suoi follower. Anzi è sempre più social, sexy e misteriosa. Eccola regina dei talk Mediaset, prima in piscina dove si mostra in una mise elegante e sexy che esalta il suo lato b, scolpito. Un post che su Instagram ha provocato i commenti dei fan oltre a una pioggia di like.

Poi sulle Stories ecco un video con un ragazzo misterioso. E' l’ora dell’aperitivo in riva al mare e a un certo punto sbuca un giovane misterioso intento a fare delle verticali sulla spiaggia. Barbara lo riprende e ora tutti si chiedono chi sia questo ragazzo e se fosse in sua compagnia. Lei in diretta, sul social, dice di non conoscerlo.