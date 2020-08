Mara Venier, un altro infortunio: "Mi devo far benedire, questa volta è l'altra gamba" | Video

Inciampa nel giardino di casa

"Mi devo far benedire", è Mara Venier a concludere così, in maniera ironica e anche un po' sconsolata, il video Instagram postato sulle storie, nel quale racconta di un altro infortunio. Per fortuna niente di fratturato, ma "una bella botta, mi è andata bene", commenta.

‘Ieri sera tornando a casa, dopo una bellissima cena con tanti amici e family, sono caduta, inciampata qui nel gradino di casa’, ha iniziato a raccontare Mara Venier ai suoi sostenitori nel video social.

Ma cosa si è fatta? ‘Ho l’altro ginocchio ammaccato’, ha continuato a dire la conduttrice televisiva. Fortunatamente, però, nulla di grave. ‘Niente di fratturato’, ha concluso. Zia Mara si era fratturata un piede cadendo qualche mese fa e aveva condotto Domenica In col piede ingessato.