Stasera in tv, 4 agosto, su Canale5 c'è "Lo show dei record" con Jerry Scotti

Stasera in tv, 4 agosto, su Canale5 va in onda "Lo show dei record" (ore 21,20). Conduce Jerry Scotti che è al timone dell'edizione italiana di uno degli show più famosi al mondo - sui guinness dei primati - il programma in cui persone provenienti da ogni parte del mondo sfidano i propri limiti per entrare nel Guinness World Records.

Stasera in tv, 4 agosto, su Cielo va in onda il film "L'erba di Grace"

Record incredibili, sfide impossibili ed emozioni senza sosta nel programma che incorona le persone più forti e folli.