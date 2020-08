Chiara Ferragni in Sardegna, vacanze super sexy e visita all'isola di Tavolara

04 agosto 2020 a

Continua l'estate italiana di Chiara Ferragni. L'influencer italiana, dopo le vacanze in Toscana, in Puglia e in Sicilia, insieme alla sua famiglia ha raggiunto la Sardegna. Chiara e Fedez si trovano nel nord est dell'isola e stanno visitando alcune delle spiagge e dei luoghi più affascinanti della zona. Dalla spiaggia di Capo Coda Cavallo a quella dell'isola Tavolara raggiunta in barca. Chiara Ferragni si mostra su Instagram in splendida forma, sexy e con capi alla moda sempre ricercati. E i fan apprezzano.