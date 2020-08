Dayane Mello, colazione piccante: topless e lato B pazzesco

04 agosto 2020 a

"Good Morning", buongiorno, scrive la meravigliosa Dayane Mello a corredo di una foto, pazzesca, pubblicata su Instagram. La modella brasiliana, di cui si è parlato negli ultimi giorni perché prenderà parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, fa parlare anche per le fotografie proposte sui social, che fanno ulteriormente salire la temperatura di questa calda estate.

Dayane Mello affronta la giornata così: in topless, seppur di schiena, piatto e forchetta in mano e lato B in bella mostra. Per una colazione piccantissima.