04 agosto 2020

Stasera in tv, 4 agosto, su Iris va in onda il film "I quattro del Texas" (ore 21). Western americano del 1963, la regia è di Robert Aldrich, nel cast ci sono Frank Sinatra, Dean Martin, Anita Ekberg, Ursula Andress.

La trama: Joe e Zack sono due avventurieri entrati fortunosamente in possesso della somma di centomila dollari. Joe vuole installare una casa da gioco su un battello. Zack si accorda con un losco banchiere per rendergli difficile la vita, ma quando il banchiere manifesta i suoi veri scopi, Joe e Zack si coalizzano e riescono a metterlo fuori gioco, cementando cosi' la loro amicizia. Cast stellare (sia nella coppia dei protagonisti che nelle due bellone di contorno) per Aldrich che ci consegna un western non privo di ironia.