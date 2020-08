Linea Verde Estate, domenica 9 agosto su Rai1 la puntata girata in Umbria

04 agosto 2020 a

Finalmente Linea Verde Estate fa tappa in Umbria. In realtà la storica trasmissione della domenica di Rai1 è già stata in Umbria, ha girato ad Assisi e Fossato di Vico e ora domenica si vedrà la puntata a partire dalle ore 12,15. Ad annunciare la puntata è stato Marco Bianchi, uno dei conduttori insieme ad Angela Rafanelli, che sul proprio profilo Instagram ha dato appuntamento a tutti i telespettatori e i suoi followers davanti allo schermo. La puntata di domenica, con le Marche protagonista, ha avuto ottimi risultati a livello di telespettatori (2milioni e mezzo) e share.