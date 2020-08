Stasera in tv, 4 agosto, su Tv8 il film "Amore in safari"

04 agosto 2020 a

Stasera in tv, 4 agosto, su Tv8 va in onda il film "Amore in safari" (ore 21,30). Pellicola romantica del 2008, la regia è di Leif Bristow, nel cast ci sono anche Lacey Chabert, Jon Cor, Brittany Bristow, Francis Chouler.

La trama: sogni d'amore nei paesaggi africani in una commedia romantica con Lacey Chabert. Kira eredita dallo zio una riserva di animali in Sud Africa e si innamora di un attraente ranger.