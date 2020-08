03 agosto 2020 a

Stasera in tv, 4 agosto, su Cielo va in onda il film "L'erba di Grace" (ore 21,15). Pellicola britannica, commedia del 2000, la regia è di Nigel Cole, nel cast ci sono Brenda Blethyn, Craig Ferguson, Martin Clunes, Tchéky Karyo. La trama: vedova di mezza età alla morte del marito per pagare i debiti che gli ha lasciatosi ingegna con metodi non proprio legali.