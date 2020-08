Stasera in tv lunedì 3 agosto 2020, su La7 Eden - Un pianeta da salvare con Licia Colò: anticipazioni

03 agosto 2020 a

Stasera, lunedì 3 agosto 2020, va in onda su La7 alle ore 21.15, Eden – Un Pianeta da salvare. Licia Colò parlerà della storia dei ghiacciai di tutto il mondo. La puntata inizierà dal Lago del Miage, in Valle d’Aosta, il lago periglaciale più famoso di tutte le Alpi. Ad alimentarlo è il ghiacciaio del Miage, una delle formazioni a più bassa quota d’Europa che riesce a resistere al riscaldamento globale grazie al vestito di massi che accompagna il suo profilo. Proprio dello scioglimento dei ghiacciai parlerà il glaciologo Cristian Casarotto, per far capire ai telespettatori cause e conseguenze di un fenomeno molto preoccupante.

Licia Colò si sposterà poi sul Monte Bianco, il tetto d’Europa con i suoi 4.800 metri d’altezza, raggiunto grazie alla Skyway che ha reso accessibile a tutti la vetta della montagna causando però tante proteste degli ambientalisti. In cima al picco più alto d’Europa Licia incontrerà l’esploratore estremo Danilo Callegari, da poco rientrato dall’Antartide, che racconterà ai telespettatori il suo rapporto con la montagna e con la natura in generale.

Quindi ecco le isole Maldive, uno dei paradisi naturali del mondo a serio rischio per l’innalzamento dei mari. Licia Colò ne parlerà con il dottor Paolo Galli, direttore di un centro di ricerca internazionale che studia il modo per preservare i coralli delle Maldive, uno degli elementi fondamentali per proteggere il delicatissimo habitat delle isole dai rischi legati al cambiamento climatico. Spazio poi a tanti altri argomenti: dal carotaggio nel ghiaccio per studiare la salute del nostro pianeta all’isola “sostenibile” di Aruba, fino ad arrivare al racconto di Oslo, capitale Verde Europea 2019.