Pupo, arriva il nuovo brano inedito "Avere vent'anni"

A quattro anni dall’uscita del suo ultimo album di inediti, e a quaranta da quella di uno dei suoi più grandi successi, Su di noi, Pupo torna a far parlare di sè con la pubblicazione di nuovi brani. Dopo Il rischio enorme di perdersi, instant-song minimalista ispirata dall’esperienza della quarantena, è il turno di una canzone dal sound contemporaneo e incisivo, con un testo in grado di fare immedesimare gli ascoltatori di tutte le età: Avere vent’anni.

Presentato il 5 agosto all’Anfiteatro Romano di Arezzo, nell’ambito del concerto-evento per celebrare i quarant’anni di Su di noi, una delle canzoni più significative della sua prolifica carriera, il singolo sarà accompagnato da un video presto disponibile che vede la partecipazione di un ospite d’eccezione: Giuseppe Cruciani.