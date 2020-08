Rita Rusic, sexy vacanze in Sicilia ospite dell'amica Clizia Incorvaia

03 agosto 2020 a

Vacanze siciliane per Rita Rusic. L'ex modella e attrice, ora produttrice, ha scelto la provincia di Agrigento e la fantastica cornice della Scala dei Turchi dove è ospite diella siciliana doc Clizia Incorvaia. Le due donne si sono conosciute durante l'ultimo Grande Fratello Vip e sono in grande sintonia. Rita e Clizia hanno cenato insieme al Lounge Beach, con loro anche Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia, che non perde occasione per manifestare l’amore viscerale per la sua terra, promuovendone il territorio, ha trovato una grande amica: "Insieme siamo come una famiglia" ha detto in una intervista a un'emittente locale.