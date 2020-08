In seconda serata tv, 3 agosto, su Paramount Network il film "American beauty"

03 agosto 2020 a

In seconda serata tv, 3 agosto, su Paramount Network va in onda il film "American beauty" (ore 23,15). Pellicola americana drammatica del 1999, la regia è di Sam Mendes, nel cast ci sono Kevin Spacey, Annette Bening, Mena Suvari, Thora Birch e Wes Bentley.

La trama: il momento più significativo della giornata di Lester Burnham è la quotidiana masturbazione sotto la doccia. Per il resto la sua vita scorre sempre uguale con un lavoro che odia, una moglie e una figlia che lo detestano e che lo considerano solo un perdente. Ma un giorno conosce Angela, la compagna di scuola di sua figlia, e rimane folgorato dalla sua sensualita'. Da quel momento la sua vita cambia: si licenzia, ottiene una buona liquidazione e comincia a vivere per davvero. L'amicizia con il nuovo vicino Ricky, spacciatore di marijuana ossessionato dal padre neonazista, fa capire a Lester che la vita val la pena di essere vissuta fino in fondo.