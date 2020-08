Balivo super sexy, seno in primo piano. Le sue vacanze continuano in Campania

03 agosto 2020 a

Continua l'estate italiana di Caterina Balivo. La presentatrice tv, dopo essere stata in Toscana all'Argentario, poi in Sicilia a Favignana per il matrimonio della sorella Sarah, quindi nel Lazio tra Roma e Gaeta, si trova nella "sua" Campania - lei è originaria di Aversa - per proseguire le vacanze.

Caterina Balivo, vacanze in Toscana e il bikini fatica a contenere il seno

In grande forma, la Balivo nella sua ultima foto pubblicata su Instagram (dove vanta un milione e mezzo di followers) mette in mostra le sue forme: seno in primo piano e tanta carica sexy per una delle regine dell'estate. In attesa che gli venga affidata una nuova trasmissione tv.