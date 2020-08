Stasera in televisione, 3 agosto, su Tv8 va in onda il film "L'immortale" con Jean Reno

03 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, 3 agosto, su Tv8 va in onda il film "L'immortale" (ore 21,30). Poliziesco francese del 2010, la regia è di Richard Berry, nel cast ci sono Jean Reno, Kad Merad, Claude Gensac, Venantino Venantini, Richard Berry, Marina FoÏs, Gabriella Wright e Jean-Pierre Darroussin.

Stasera in tv lunedì 3 agosto 2020, programmi e film: cosa vedere. Da Cobra al Giovane Montalbano

La trama: Charly Mattei ha chiuso il suo conto con la giustizia. Da tre anni conduce una vita regolare, dedicata alla moglie e ai suoi due bambini. Ma i suoi sforzi non sono premiati: una mattina subisce un agguato e viene trovato in fin di vita con 22 proiettili in corpo. Contro ad ogni aspettativa, tuttavia non muore...