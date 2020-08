Stasera in tv lunedì 3 agosto 2020, programmi e film: cosa vedere. Da Cobra al Giovane Montalbano

03 agosto 2020 a

a

a

Cosa vedere stasera in tv, lunedì 3 agosto 2020. Ecco una miniguida a programmi e film per gli italiani che stanno davanti alla televisione. In prima serata c'è anche la musica con la seconda puntata di "Battiti Live" il programma condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che va in onda su Italia Uno. Previste le ultime due puntate "Bodyguard" su Rai Tre, la serie Tv che racconta le vicende del veterano di guerra David Budd.

Film di prima grandezza nei palinsesti: "Bandolero" su Rai Movie, "Il pesce innamorato" su Canale 5, "Cobra" su Rete 4 e "L'immortale" su Tv8.

Ecco di seguito una sintesi dell'offerta televisiva in prima serata.

Rai Uno 21:25 – Il giovane Montalbano (Serie Tv)

Il Commissario riesce finalmente a recuperare il suo rapporto con l'amata Livia e decide di trasferirsi con lei a Genova per cambiare vita. In commissariato la notizia crea grande scompiglio e tutti vorrebbero che Montalbano rivalutasse la sua scelta. Intanto, nuovi misteriosi casi da risolvere impegnano il Commissario che dovrà fare i conti con la scomparsa di una giovane barista.

Rai Due 21:20 – Hawaii Five – 0 (Serie Tv)

Rai Tre 21:20 – Bodyguard (Serie Tv)

Rai Movie 21:10 – Bandolero (Film western)

Rete 4 21:29 – Cobra (Film d'azione)

Canale 5 21:21 – Il pesce innamorato (Film commedia)

Stasera in tv, 3 agosto, su Rai Movie il film western "Bandolero"

Italia Uno 21:30 – Battiti Live (Programma di intrattenimento)

La5 21:10 – Aspettando Alex (Film drammatico)

Alex è un'avvocatessa che ha dedicato tutta la sua vita a costruirsi una carriera si successo. Quando il marito George le chiede una pausa di riflessione, la donna è costretta a dover fare i conti con le faccende domestiche e a prendersi cura del figlio. Prima della sua partenza, infatti, era George ad occuparsi della casa. Quando l'allontanamento di George diventa permanente, la donna dovrà riuscire a trovare un equilibrio tra casa e carriera.

La7 21:15 – Eden: Un pianeta da salvare (Programma di approfondimento)

TV8 21:30 – L'immortale (Film d'azione)

Sky Cinema Uno 21:15 – Tutto il mio folle amore (Film drammatic0)