Laura Chiatti, selfie in bagno e lato b in mostra: la foto bollente per i fan e la richiesta a Marco Bocci

03 agosto 2020 a

a

a

L’attrice umbra Laura Chiatti si lancia in un selfie che scatena i suoi fan. Laura è una delle regine di Instagram, un account, il suo, da un milione di follower. Ogni tanto l'attrice condivide immagini sensuali e simpatiche.

Eccola questa volta in un selfie intimo che scatena like e commenti. Lo scatto è in bagno davanti allo specchio, di spalle cioè, perché in primo piano ecco il suo lato B. Laura indossa per l'occasione un costume intero a righe orizzontali bianche e nere e ha i capelli legati.

Laura Chiatti si confessa: non sa stare senza due programmi tv di Canale 5

Molto probabilmente Laura era pronta per fare la doccia. Tanti i commenti di gradimento dei suoi ammiratori su Instagram, Laura ha occhi solo per il marito Marco Bocci e il post ha una dedica ben precisa: “Dove sei Marco Bocci?”.