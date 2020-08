Elettra Lamborghini, solo veli e curve: "Angelica". Lato b scoperto: sexy Twerking Queen

Le ultime foto su Instagram che scatenano i fan

Oggi di si dichiara "Angelica". Da Elettra Lamborghini, in fondo, c'è da aspettarsi di tutto. Anche foto come queste, supersexy, con veli e trasparenze per le sue curve.

Niente male per la Twerking Queen che è ormai prossima alle nozze con lo storico fidanzato Afrojack e che in un giorno di caldo di inizio agosto 2020, decide di scaldare i propri follower con foto davvero uniche.

La bella ereditiera scatena così i fan che sull'account Instagram della cantante bolognese, moltiplicano like e commenti. Elettra appare davvero in bella forma e soprattutto lo spirito sembra essere quello di sempre. Proprio imprevedibile.