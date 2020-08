Stasera in tv, 3 agosto, su Canale5 il film "Il pesce innamorato" di Leonardo Pieraccioni

03 agosto 2020 a

Stasera in tv, 3 agosto, su Canale5 va in onda il film "Il pesce innamorato" (ore 21,20). Commedia italiana del 1999, la regia è di Leonardo Pieraccioni. Il "toscanaccio" è anche protagonista e nel cast ci sono , Yamila Diaz, Paolo Hendel e Gabriella Pession.

La trama: Arturo scrive racconti per bambini da quando aveva dieci anni. Adesso, a trent'anni, incontra la figlia di un editore che decide di pubblicargli "Il pesce innamorato", un racconto che aveva scritto da bambino. Il successo arriva fulmineo e per Arturo nulla e' piu' come prima. In un lussuoso albergo conosce Matilde e il colpo di fulmine e' immediato.