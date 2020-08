Stasera in tv, 3 agosto, su Rai2 un altro episodio di "Hawaii Five O"

03 agosto 2020 a

Stasera in tv, 3 agosto, su Rai2 va in onda un altro episodio della serie "Hawaii Five O" (ore 21,25).

La trama: Mary, la sorella di McGarrett, è in visita sull'isola e alloggia per qualche giorno in una casa affittata su Internet. Tuttavia, la sua vacanza dedicata al puro relax rischia di svanire quando viene incuriosita dall'insolito comportamento del suo vicino. Nel frattempo, il resto della Five-0 indaga sulla misteriosa morte di un conducente e del suo passeggero.