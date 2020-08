Stasera in tv domenica 2 agosto 2020, programmi e film cosa vedere in tv: da Forrest Gump a Da zero a dieci

Guida ai programmi della prima serata

Guida alla prima serata tv di oggi, domenica 2 agosto 2020 per gli italiani che restano a casa. Davanti al piccolo schermo offerta di programmi e film, con questi ultimi di primo piano.

Su Rai1 sono in programma le repliche di "Non dirlo al mio capo", la serie tv con Vanessa Incontrada, e "A raccontare comincia tu" su Rai Tre, il talk show condotto da Raffaella Carrà.

I film sono molto attesi Attesa per "Da zero a dieci" su Rai Movie, pellicola di Luciano Ligabue indimenticabile e il cult "Forrest Gump" su Rete 4. E ancora: "Fiore del deserto" su Canale 5, il film d'avventura "Prince of Persia – Le sabbie del tempo" su Italia Uno e "Una vita rubata" su La5.

Ecco una sintesi dell'offerta dei vari palinsesti televisivi.

Rai Uno 21:25 – Non dirlo al mio capo (Serie tv)

Rai Due 21:20 – Hawaii Five 0 (Serie tv)

Rai Tre 21:20 – A raccontare comincia tu (Programma di intrattenimento)

Rai Movie 21:10 – Da zero a dieci (Film drammatico)

Rete 4 21:25 – Forrest Gump (Film drammatico)

Canale 5 21:20 – Fiore del deserto (Film drammatico)

Italia Uno 21:30 – Prince of Persia: Le sabbie del tempo (Film d'avventura)

La5 21:10 – Una vita rubata (Film drammatico)

La7 20:35 – Atlantide (Programma d'approfondimento)

TV8 21:30 – Gomorra: La serie (Serie tv)

In onda questa sera le repliche dei primi due episodi della seconda stagione di "Gomorra". Genny è in fin di vita mentre Salvatore Conte e Ciro si dividono i territori di Don Pietro. Un anno dopo, però, i Savastano sono più intenzionati che mai a riprendere il controllo degli affari.

Sky Cinema Uno 21:15 – Spider-Man: Far from home (Film fantasy)

Dopo l'avventura con gli Avengers, Peter Parker è tornato alla sua vita di sempre. Una nuova minaccia però richiede il suo intervento ma Peter, questa volta, non si sente all'altezza. Ben presto però vedrà la forza distruttiva dei nuovi nemici e deciderà di combattere.